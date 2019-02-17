خريس: لوقف المناكفات والمشاحنات والالتفات الى العمل البناء

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي خريس​، الى "تفعيل عمل ​الحكومة​ وتأمين ​الكهرباء​ والبطاقة الصحية وايجاد فرص عمل للشباب". وشدد خريس خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في العشاء السنوي الذي أقامته "جمعية صور الإنسان" تكريما لحشد من الأطباء في منتزه تيروس في ​الناقورة​، على "ضرورة وقف المناكفات والمشاحنات والالتفات الى العمل البناء لتحقيق ما يخدم مصالح الناس".

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