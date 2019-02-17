اشارت لجنتي المتابعة ومندوبي الأقضية للأساتذة المتمرنين في بيان مشترك، الى انه "بعد البيان المشترك الأول الذي تم تعميمه الثلاثاء الفائت، وبعد تحديد موعد مع وزير التربية يوم الإثنين المقبل للقاء وفد من الأساتذة المتمرنين، حيث سنبلغه موقفنا من المجريات السلبية التي واجهتنا سابقا ومازالت، لنؤكد إصرارنا على تحقيق مطالبنا وتحصيل كامل حقوقنا المكتسبة وفي طليعتها الدرجات الست، ومطالبته بحل سريع لقضيتنا. واكدت على الإضراب المفتوح الذي لا رجوع عنه قبل تحقيق المطالب ابتداء من يوم غد الاثنين، وتحديد موعد لاحق للامتحان. وتعهدت اللجنتان "أن تكونا صوتكم ولا تراجع عن اية وعود مهما كانت".

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الاعتصام للأساتذة المتمرنين الى موعد يحدد لاحقا وابقاء الاضراب مفتوحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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