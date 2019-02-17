انطلاق مظاهرة "لا ثقة" في بيروت بدعوة من عدد من الاحزاب ومجموعات المجتمع المدني

انطلقت مظاهرة بعنوان "لا ثقة " بدعوة من عدد من الاحزاب وجميعات ​المجتمع المدني​ رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح ​العمال​ والموظفين و​المزارعين​ والجماهير الشعبية، وتنديدا بهيمنة ​القطاع المصرفي​ على القرار السياسي للسلطة، وذلك من ​بشارة الخوري​ إلى ​ساحة رياض الصلح​، مرورا ب​جمعية المصارف​ ومقر ​البنك الدولي​ في ​وسط بيروت​.

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