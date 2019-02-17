وزيرة الجيوش الفرنسية تحذر من التضحية بأكراد سوريا

حذّرت وزيرة ​الجيوش الفرنسية​ فلورانس بارلي، من جعل ​الاكراد​ السوريين الذين يوشكون الانتصار مع حلفائهم على ​تنظيم داعش​، "ضحايا" جددا للنزاع السوري. وكتبت بارلي في مقال نشرته صحيفة لو باريزيان أن "اعلان الانسحاب الاميركي من ​سوريا​، خلط الاوراق في المنطقة، ولا أحد يعلم حتى الان الى ماذا سيفضي."

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