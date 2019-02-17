وزير الدفاع التركي: أولويتنا في شمال سوريا هي ضمان أمن الحدود

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​، خلال مؤتمر ​ميونخ​ للأمن، أن "دواعي قلقنا في ​سوريا​ هي نفس دواعي قلق الولايات المتحدة، وهدفنا الأساسي في شرق سوريا هو ضمان أمن وسلامة الحدود، والتخلص من وحدات "حماية الشعب" الكردية وداعش"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ ستقيم منطقة آمنة بعمق 20 إلى 30 كلم داخل سوريا".

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