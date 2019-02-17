النشرة: ارتفاع حدة المعارك بين الجيش السوري والمسلحين بريفي حماة وإدلب

ذكر مراسل "النشرة" في سوريا أن حدة المعارك في ريفي حماه وادلب بين الجيش السوري والجماعات المسلحة ارتفعت بعد مؤتمر سوتشي حيث نفذت وحدات من الجيش صليات صاروخية على مواقع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في قرية الجيسات ردا على قصفهم مناطق ونقاط عسكرية بريف حماة الشمالي واستهدف مواقعهم في قرى السقيلبية والحويز و الشريعة بالريف الغربي كما دمر مقار تابعة لكتائب "العزة" في أطراف بلدة اللطامنة، ودمر الجيش ايضا ثلاثة مواقع للنصرة في أطراف بلدتي قلعة المضيق وحرش القصابية ردا على استهدافهم بالقذائف محطة كهرباء محردة وبلدتها ومدينة سلحب وبلدة الزلاقيات بعشرات القذائف الصاروخية.
كما شن الجيش هجوما عنيفا على مواقع المسلحين في مدينتي معرة النعمان و خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومازال يشهد الريفان حماه وادلب تحليقا مكثفا للطيران الحربي في اجوائهما.
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