أصيب 13 شخصا بكسور وجروح أغلبهم من النساء اللواتي كن يشاركن بمراسم دفن في منطقة فيسان في الهرمل، اثر ​انهيار سقف​. وعملت فرق الاسعاف والطوارىء و​الصليب الأحمر اللبناني​ مركز الهرمل على نقل المصابين الى كل من ​مستشفيات​ البتول والعاصي في الهرمل. واصدر وزير الصحة الدكتور ​جميل جبق​ قرارا بإدخال جميع جرحى خيمة العزاء في الهرمل الى مستشفيات المنطقة على نفقة ​وزارة الصحة​.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار سقف بالهرمل يوقع جرحى وجبق يصدر قرارا بمعالجتهم على نفقة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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