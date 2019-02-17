شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع النيران في 200 منزل ببنجلادش والان نبدء بالتفاصيل
وقال رجل إطفاء إن الحريق ربما نجم عن ماس كهربائى. ونادرا ما تتبع إجراءات السلامة فة بنجلادش وتودى الحوادث بأرواح المئات كل عام. وفى عام 2013 انهار مصنع رانا بلازا مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 من عمال الملابس.
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