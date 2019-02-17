خارجية ايران ترد على تصريحات بنس: كلامك عبثي وكاذب وخاطئ ووقح

الخليج 365/ بغدادردت وزارة الخارجية الايرانية، الاحد، على تصريحات نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، التي شبه فيها ايران بـ"الدولة النازية".

وقال المتحدث بإسم الوزارة بهرام قاسمي، إن "تاريخ وثقافة ايران في التعايش واحترام الديانات السماوية لاسيما الدين اليهودي مشهود له في مختلف الشعوب"، مشيرا الى ان "تاريخ وحضارة ايران تشهد بنظرة الايرانيين الى باقي الثقافات والاديان والتعايش السلمي والتمتع بالتسامح في هكذا قضايا".



واضاف، "من لديه القليل من العلم والمعرفة بتاريخ وثقافة العالم وبعبارة اخرى من هو على معرفة بالكتب والتاريخ ولديه ذرة من الانصاف والعدالة في التعبير والقول لايطلق كلاماً عبثياً وكاذباً وخاطئاً بهذه الوقاحة".

واشار قاسمي الى ان تصريحات بنس "عبثية ودعائية وأُطلقت عن حقد وغضب"، قائلا، إن "معيارنا في السياسة الخارجية هو مواجهة الطبيعة العدائية للكيان الصهيوني المزيف وغير القانوني وآلة قتل الشعب الفلسطيني والذي بات مصدراً للنفاق وبث التفرقة بين دول المنطقة وجذراً لازمات وتوترات الشرق الاوسط المكلفة".

واضاف، "يجب على هؤلاء ان يفهموا بأنه لن يتم تسوية القضية الرئيسية وجذور الازمات من خلال اطلاق هكذا اتهامات وتصريحات باطلة".

ونصح قاسمي نائب الرئيس الامريكي بأن "يقرأ ويتعلم أن التاريخ ملىء بالحقائق التي لايمكن لأي قوة الغاؤها او تغييرها ابداً".

واتهم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إيران بمعاداة السامية مثل النازيين، في تصريحات حادة ضد طهران بعد زيارته إلى أوشفيتز في بولندا حيث قال إن زيارة معسكر الاعتقال النازي هذا زادت من تصميمه على مواجهة طهران.

