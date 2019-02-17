انت الان تتابع مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين في تفجير مسجد بنيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقي 11 شخصا مصرعهم، بينهم 3 مهاجمين، في هجوم نفذته جماعة «بوكو حرام» المتطرفة على أحد المساجد بشمال شرقي نيجيريا، إذ قال مفوض الشرطة داميان تشوكو، في بيان، إن «11 شخصا قتلوا، بمن فيهم ثلاثة مهاجمين، بينما أصيب 15 آخرون بعد اقتحام مسجد في قرية بمدينة مايدوجوري بولاية بورنو»، موضحًا أن التقييم الأولي يشير إلى «إطلاق المسلح النار عشوائيا بينما قام اثنان من المفجرين بتفجير نفسيهما»، وذلك بحسب وسائل إعلام نيجيرية، وقال البيان إن «المسلحين يشتبه في كونهم تابعين لبوكو حرام».

وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، قد حث مواطني بلاده على الهدوء بعد أن أجلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وقال بخاري، في بيان أصدره المتحدث باسمه جاربا شيهو للنيجيريين، إن عليهم «الإحجام عن أي أفعال تخل بالنظام المدني والتمسك بالسلمية