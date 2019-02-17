"الخليج": ليست إلا دولة الإمارات الطليعية التي تظل دائماً في الطليعة

قالت صحيفة خليجية يتجدد اللقاء اليوم مع معرض الدفاع الدولي " آيدكس" ومعرض الدفاع البحري " نافدكس"، وتشهد عاصمة القرار العربي أبوظبي، في أفق المثابرة والإصرار على النجاح، في الدورة الجديدة من المعرضين.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - ها نحن في العام 2019 وبيننا وبين سنة انطلاقة "آيدكس" 26 عاماً من الاشتغال الجاد والشاق نحو تأسيس وعي مجتمعي بالدفاع وقضاياه، تحقيقاً لدولة الإمارات الجامعة، متكاملة الأركان والأهداف، حاملة راية الوعي والتنوير في محيطها العربي، ومن ملاحظة أرقام ومعلومات معرض الدفاع الدولي هذا العام يتضح أن "آيدكس 2019" هو الرقم الصعب، وأول ذلك مشاركة مقدارها 85% للشركات العالمية، و15% للشركات الوطنية.

وتابعت اليوم، عبر السنوات والعقود، لدينا في الإمارات صناعة دفاعية متقدمة، وقد تحقق ذلك بمتابعة وإشراف ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حوّل جيش الإمارات إلى جيش متقدم يضاهي أفضل جيوش العالم، ومؤسسة الدفاع إلى مدرسة وجامعة خرّجت وتخرّج الأجيال في مختلف التخصصات.. مؤكدة أن " آيدكس " كان الشاهد الأكبر على تطوير وتحديث قواتنا المسلحة وصولاً إلى المستوى الرفيع الراهن.

وذكرت أن هذه الدورة من " آيدكس " هي دورة اليوبيل الفضي، فها نحن نقطف ثمار تلك الجهود المخلصة المبذولة طوال السنوات الماضية، الثمار التي غرس بذورها الأولى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الرمز الذي صنع الفرق، والذي أحب مبادرة " آيدكس" وكانت محل فخره واعتزازه.

وأوضحت أن " آيدكس" أيضاً شاهد بليغ على اهتمام الإمارات بمواردها البشرية، وبين المعرض في دورته الأولى وهذه الدورة، تاريخ من العمل المتواصل لتعليم وتدريب مواطني الإمارات في مختلف قطاعات الجيش من ناحية، والصناعات العسكرية من ناحية متصلة، وها هي دولة الإمارات، دولة السلام والتسامح والمحبة والأمن والعدل والتنمية والرفاه، تمتلك جيشاً قوياً يحمي منجزها ورؤيتها، وتسهم في خلق نهضة الوعي الدفاعي في منطقتنا، وسط مرحلة حرجة ومشاكسة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها ليست إلا دولة الإمارات الطليعة التي تظل دائماً في الطليعة، فإلى المزيد من مواسم العمل والأمل، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأطال عمره أعواماً مديدة وهو يرفل في ثياب الصحة والهناء.