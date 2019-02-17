نائب رئيس أوغندا يفتتح مركز الشيخة شمسة بنت زايد في كمبالا

افتتح إدوارد كيوانوكا سيكاندي، نائب رئيس جمهورية أوغندا، وعبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات بكمبالا، المركز المتكامل للشيخة شمسة بنت زايد بن سلطان آل نهيان، بقرية لويمودي في منطقة بوكوتو الوسطى بمحافظة ماساكا، وفقا للعين الإخبارية.

حضر الحفل الوزراء ونواب البرلمان ورؤساء المحافظات ونائب مفتي جمهورية أوغندا وكبار المسؤولين في الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة.

ويتكون المركز من مسجد ومدرسة ومستوصف ومشغل للخياطة، مع حفر بئر ارتوازية بدعم من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وافتتاح مشروع تنمية الأسر الفقيرة ودعم المهن الحرفية وتربية الدواجن والنجارة والزراعة.

وألقى عبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي كلمة نقل خلالها تحيات حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حكومة وشعب جمهورية أوغندا، موضحاً أن المشروع هدية لشعب جمهورية أوغندا، وذلك في إطار اهتمام الشيخة شمسة بنت زايد بن سلطان، في تخفيف معاناة المحتاجين، بتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لهم، من تعليم وصحة وتدريب مهني لمختلف الشرائح في المجتمع الأوغندي، تحسيناً لظروفهم المعيشية، سائلاً المولى عز وجل بأن يديم على الشيخة شمسة بنت زايد بن سلطان موفور الصحة والعافية، وأن يجعل أجر هذا العمل الخيري في ميزان حسناتها والعاملين والقائمين عليه، وأن ينتفع أهالي المنطقة وغيرهم من أبناء الشعب الأوغندي الصديق من الخدمات الجليلة التي سيقدمها المركز.

وأكد أن ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات، هو رسالة تعكس قيم العطاء والمحبة والأخوة بين الشعوب التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتأتي متزامنة مع عام التسامح وامتداداً لعام زايد.

وثمّن العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، مقدماً لنائب رئيس جمهورية أوغندا خالص الشكر والتقدير على رعايته الكريمة، ومشاركته في افتتاح هذه المشاريع.

من جانبه، ألقى إدوارد كيوانوكا سيكاندي كلمة بهذه المناسبة، عبّر فيها عن أواصر الصداقة والمحبة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوغندا، مثنياً على الزيارة السابقة للقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات بكمبالا لهذه المنطقة، في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ونوه بسرعة استجابة دولة الإمارات لمساعدة أهالي هذه المنطقة في فترة وجيزة في بناء المركز المتكامل، ومشروع تربية الدواجن والنجارة والزراعة الحديثة، مما يدل على الصداقة الحقيقية القائمة بين البلدين.

وأكد الجهود التي يبذلها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات بكمبالا في توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بصفة خاصة، والزيارات التي يقوم بها في المحافظات الأوغندية بصفة عامة، لتنفيذ المشاريع الخيرية وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف المناطق الأوغندية البعيدة عن العاصمة كمبالا.

وأشار إلى متانة العلاقات الدبلوماسية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، موجهاً تحياته وتحيات رئيس جمهورية أوغندا إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وإلى المتبرعة الشيخة شمسة، وإلى مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والهيئات والمنظمات الخيرية لدولة الإمارات، على المشاريع التي تدعمها وتنفذها في جمهورية أوغندا.