شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تمراز يتقدم بطلب مناقشة حول سياسة بناء المدارس بعد إزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس التى تم إزالتها خلال الفترة السابقة، بدعوى الإحلال والتجديد من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار تمراز لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من المدارس التى تم إزالتها على مستوى الجمهورية فى إطار خطة الحكومة للاهتمام بالمنظومة التعليمية والإحلال والتجديد لهذه المدارس والقضاء على أزمة التكدس، وأن هذه المدارس كانت تمثل خطورة على الطلاب، وبالفعل تم إزلتها ولكن كانت النتيجة عدم بناء هذه المدارس مرة أخرى، ولم يتم بناء سوى عدد قليل جدا من تلك المدارس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محافظة البحيرة على سبيل المثال تم إزالة عدد كبير من المدارس فيها ولم يتم بناء سوى اثنتين فقط، مما نتج عنه مزيد من التكدس فى الفصول، لافتا إلى أن هناك أزمة أخرى تتمثل فى هذه الإطار، ألا وهى أن الأبنية التعليمية وضعت اشتراطات خاصة ببناء المدارس وفى الكثير من الأوقات هذه الشروط لا تنطبق على المدارس التى يتم إزالتها، وهذا الأمر ينتج عنه عدم بناء بعض المدارس مرة أخرى سوى بعد استثناءات خاصة ولابد من مراعاة هذا البعد حال إزالة المدارس.