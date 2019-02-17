النشرة: توقيف سوريين في الخيام لانتهاء صلاحية اقامتهما

افاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا، عن توقيف دورية من فرع المعلومات في ​قوى الامن الداخلي​، ليل امس، في بلدة ​الخيام​ قضاء مرجعيون، كلا من السوريين ع. خ. أ (20 عاما) و خ. أ. أ (18 عاما) على خلفية انتهاء صلاحية اقامتهما. وتم تسليمهما الى فصيلة الخيام للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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