عبدالله: كيف ستستمر المستشفيات بأداء وظيفتها وهي محرومة من مستحقاتها؟

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ "كيف ستستمر ​المستشفيات​ في أداء وظيفتها ورسالتها، وهي محرومة من مستحقاتها، وتعديل تعرفاتها". واشار عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان العناية الطبية الجيدة مكلفة، ونحن ملزمون بتأمين استمرارية هذه المؤسسات مع مراقبة أدائها، وحماية رسالتها.

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