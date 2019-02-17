حدث في مثل هذا اليوم February 17, 2019

أحداث سياسية وعامة 1776 - بدأ تشغيل أول إنارة عمومية بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمدينة بالتيمور. 1855 - القائد العثماني "عمر باشا" يهزم الجيش الروسي في "معركة جوزلوفا" في شبه جزيرة القرم. 1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة مكونة من 18 هاتف وذلك في مدينة سان فرانسيسكو. 1933 - صدور العدد الأول من مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية. 1938 - بدأ أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي "ج. بيرد" عام 1928. 1958 - مجلسا الأعيان والنواب العراقي يصادق على الاتفاقية التي وقعها الملك فيصل الثاني مع ملك الأردن الحسين بن طلال لإنشاء اتحاد بين البلدين تحت اسم الاتحاد العربي الهاشمي. 1959 - إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس والذي يحمل اسم "فانكارد 2". 1972 - البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة. 1989 -قيام اتحاد المغرب العربي بين ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب. 1996 - زلزال في منطقة إريان جايا بإندونيسيا بقوة 8.2 على مقياس ريختر يؤدي إلى سقوط 108 قتيل وإصابة 423 شخص . 2012 - الرئيس الألماني كريستيان فولف يستقيل من منصبه على خلفيه تورطه في فضيحة مالية قبل توليه الرئاسة وطلب رفع الحصانة عنه. 2016 - مقتل 28 شخصًا على الأقل وإصابة 61 آخرين في تفجير انتحاري في العاصمة التركية أنقرة. مواليد 1900 - محمد حسين ركن زادة، صحفي ولغوي وكاتب وشاعر إيراني. 1916 - ليلى مراد، ممثلة ومغنية مصرية. 1929 - صالح مرسي، كاتب روائي مصري. 1936 - فاروق شوشة شاعر وأديب وإذاعي مصري. 1951 - برزان إبراهيم التكريتي، مدير الاستخبارات العراقية الأسبق، والأخ غير الشقيق لصدام حسين. 1952 - غاري شوك، ممثل كندي. 1953 - صالح زعل، ممثل عُماني. 1968 - نجوى قاسم، إعلامية لبنانية. 1970 - دومينيك بورسيل، ممثل أسترالي. 1971 - دنيس ريتشاردز، ممثلة أمريكية. 1974 - المهتدي بالله البلقيه، ولي العهد في بروناي. 1976 - تيم حسن، ممثل سوري. 1979 - سونغول أودان، ممثلة تركية. 1980 - أيا إندو، ممثلة أداء صوتي يابانية. 1981 - باريس هيلتون، ممثلة أمريكية. 1982 - أدريانو، لاعب كرة قدم برازيلي. 1983 - حمود الفايز، إعلامي سعودي. 1987 - فيليب أسمر، مخرج لبناني. 1991 - بوني رايت، ممثلة إنجليزية. وفيات 364 - جوفيان، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية. 1673 - موليير، أديب ومسرحي فرنسي. 1856 - هاينرش هاينه، كاتب ألماني. 1909 - جيرانيمو، قائد قبيلة الأباتشي من الهنود الحمر. 1934 - الملك ألبير الأول، ملك بلجيكا. 1947 - الأميرة شويكار الزوجة الأولى لفؤاد بن الخديوى إسماعيل. 1948 - الإمام يحيى حميد الدين، إمام اليمن. 1998 - فضل الله تلحوق، سياسي لبناني. 2002 - طيبة الفرج، ممثلة كويتية. 2005 - عمر سيفوري، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إيطالي. 2009 - يوجينيا كالي، باحثة أمريكية في السرطان والأوبئة. 2016 - محمد حسنين هيكل، صحفي مصري. 2018 - محمد متولي، ممثل مصري.

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