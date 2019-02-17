تحذير أميركي حاد لتركيا بشأن “أسلحة الأعداء”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 فبراير 2019 08:50 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وجهت الولايات المتحدة تحذيرا غير مباشر، لكنه شديد اللهجة، إلى تركيا بسبب إصرار الأخيرة على شراء منظومة الدفاع الجوية “إس- 400” من روسيا.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في كلمة له أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أمس السبت: “لن نقف متفرجين عندما يقوم شركاء في حلف الناتو بشراء أسلحة من أعدائنا”.

وجاءت تصريحات بنس بعد بضعة أيام فقط من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية أن أنقرة لن تتخلى عن عقد أبرمته مع موسكو لشراء صواريخ إس-400.

وأثار قرار أنقرة الحصول على هذا السلاح الدفاعي المضاد للطيران، تحفظات حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي وانتقاداتهم بسبب عدم توافقه مع المنظومات الدفاعية للحلف، وفقا لموقع “أحوال” التركي.

وقال الرئيس التركي “أبرمنا عقدا مع روسيا حول صواريخ إس-400 لذلك ليس مطروحا بالنسبة إلينا أن نتخلى عن هذا الاتفاق. هذه صفقة معقودة”.

وكان أردوغان قد أكد أيضا في وقت سابق انفتاح تركيا على شراء صواريخ باتريوت الأميركية، مستدركا في حديث للصحفيين بعد انتهاء قمة مع الرئيسين الإيراني والروسي في سوتشي: “لكن يتعين أن تخدم هذه الصفقة مصالح بلادنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي بإمكانه معارضة بيع تركيا صواريخ باتريوت، كما أن المتحدث باسم الخارجية الاميركية صرح آنفا أن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح أن احتمال شراء منظومة إس-400 قد يؤدي إلى التراجع عن بيع تركيا مقاتلات إف-35 الأميركية، وأيضا قد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.

المصدر سكاي نيوز عربية