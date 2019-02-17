أوكرانيا “تلقي بالرئيس من النافذة” إذا

أكد وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين أن سياسة كييف الخارجية لن تتغير حتى لو شغل منصب رئاسة الجمهورية شخص آخر. وقال كليمكين: “ليس لدي أي مخاوف بشأن التغييرات في مجال السياسة الخارجية”.

وأضاف كليمكين أن الرئيس المقبل للبلاد سيضطر للأخذ بالاعتبار آراء ورغبات المواطنين في أوكرانيا وقال: “أي رئيس يقرر التعامل مع روسيا وفقا لشروطها، سيتم رميه من النافذة في نفس اليوم، أو في اليوم التالي على أبعد تقدير. وآمل في ألا يكون ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة ولكنه قد يكون كذلك أيضا”. وستجرى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 آذار المقبل وسيتنافس فيها 44 مرشحاً بينهم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو. وفي وقت سابق صادق برلمان أوكرانيا على مبادرة من الرئيس بوروشينكو حول إدخال تعديلات دستورية تثبت نهج الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

المصدر روسيا اليوم