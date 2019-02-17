كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل إسرائيلي بعملية طعن في مستوطنة جيلو غرب القدس الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، في خبر عاجل لها، بمقتل إسرائيلي بعملية طعن في مستوطنة جيلو غرب القدس الشرقية.
وعلى الفور وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وباشرت تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
وأضافت القناة، أنه "تتم ملاحقة مشتبه قام بتنفيذ عملية الطعن، ويتم فحص خلفية الحادثة".
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