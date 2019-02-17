انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يهدد أوروبا بإطلاق سراح مقاتليهم "الدواعش" بسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 08:30 صباحاً - هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأوروبيين بأن بلاده قد تضطر إلى إطلاق سراح مقاتلي تنظيم داعش، في حالة عدم سماحهم بعودة المئات من أبناء التنظيم إلى بلادهم.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، الأحد: إن "الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين استعادة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم الدولة الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم إلى المحاكمة".

وأضاف ترامب: "الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلاً جيداً، حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وبيَّن أن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة، "قوات سوريا الديمقراطية"، على وشك السيطرة على آخر جيب للتنظيم والواقع على نهر الفرات، لتصبح الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد، على شفا الهزيمة الكاملة.

والأحد الماضي، بدأت "سوريا الديمقراطية" هجوماً على آخر جيب لتنظيم داعش في شرقي سوريا؛ بهدف القضاء على آخر فلوله.

وأعاد "داعش" رسم خريطة الشرق الأوسط في 2014، عندما أعلن دولة الخلافة على الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق، لكن التنظيم خسر أكبر معقلين: الرقة في سوريا والموصل بالعراق، خلال 2017.

وتمكّنت "قوات سوريا الديمقراطية" من طرد مسلحي التنظيم من قطاع واسع من الأراضي بشمالي سوريا وشرقيها، في السنوات الأربع الأخيرة، في حين تسعى تركيا لتقليل مناطق سيطرة تلك القوات، التي تعتبرها "إرهابية".