انت الان تتابع تفاصيل خبر ما قصة "تبادل الذكريات" بين السيسي ومسؤول إسرائيلي بارز؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 08:30 صباحاً - قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان)، عاموس يدلين، إنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن"، وتبادلا معاً ذكريات عملها بالاستخبارات.

وقال يدلين على صفحته بـ"تويتر"، أمس السبت: إنه "تبادَل مع السيسي ذكريات عصرهما في المخابرات العسكرية"، مرفقاً ذلك بصورة جمعته مع الرئيس المصري خلال مشاركتهما في المؤتمر.

وتولي السيسي منصب مدير المخابرات الحربية بمصر خلال الفترة من يناير 2010 إلى أغسطس 2012، في حين تولي يادلين رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) بين عامي 2006 و2010.

وأضاف يدلين: "أهنئ السيسي على خطابه المثير للإعجاب، وعلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل".

وفي وقت سابق من السبت، طالب السيسي، في كلمته بالمؤتمر، بـ"تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية، إعمالاً لمبدأ حل الدولتين".

واحتفت باللقاء صفحتا "إسرائيل تتكلم بالعربية" (تتبع الخارجية الإسرائيلية) و"إسرائيل في مصر" (تتبع سفارة تل أبيب في القاهرة) على "فيسبوك".

وأرفقت الصفحتان صورة السيسي ويدلين ومن خلفهما وزراء ومسؤولون مصريون، خلال المؤتمر الدولي.

وقال المصدران السابقان: إن "اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب، عاموس يادلين، يحيي زميلة السابق السيسي بعد كلمته في ميونيخ".

وعكس علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، منذ عام 1979، على أثر معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، تواجه هذه العلاقات رفضاً كبيراً على المستويَين الشعبي والنقابي على مدى سنوات طويلة.

وتنعقد الدورة الـ55 من مؤتمر ميونيخ للأمن في الفترة بين يومي 16 و18 فبراير الجاري، وستركز على مناقشة مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط والصين.‎