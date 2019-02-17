مايك بنس: حان الوقت لتنسحب الدول الأوروبية من الاتفاق النووي الإيراني

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن الوقت قد حان لتنسحب دول أوروبا جميعا من الاتفاق النووي الإيراني وتنضم إلى الولايات المتحدة.

وأضاف بنس خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية السبت- أن على حلفائنا الأوروبيين أن يشاركونا فرض العقوبات على إيران ويعطوا للشعب الإيراني الحرية والسلام اللذين يستحقهما، مؤكدا أن إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن إيران تدعم حزب الله وتنظيمات متطرفة أخرى، وتصدر الصواريخ وتخطط لعمليات إرهابية في أوروبا، مضيفا أن إيران تدعو لمحرقة "هولوكوست" أخرى.

وقال إن الولايات المتحدة ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط، وتطارد فلول تنظيم "داعش" أينما كانوا.

من ناحية أخرى أكد بنس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لعقد قمة أخرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مشيرا إلى أنه متفائل ويعتقد أن السلام ممكن.

وعن الوضع في فنزويلا، قال نائب الرئيس الأمريكي، إن نيكولاس مادورو ديكتاتور بلا شرعية ويجب أن يرحل، مضيفا أن أكثر من 3 ملايين فنزويلي غادروا البلاد و2 مليون آخرين يستعدون للمغادرة.

وأوضح أن الصراع في فنزويلا أصبح بين الديكتاتورية والديمقراطية، مضيفا أن أطفال فنزويلا يعانون من المجاعة.. كما أن هناك 52 دولة تبعت خطى أمريكا في الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا شرعيا في فنزويلا.