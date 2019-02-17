أمريكا تطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

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قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم السبت إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف برئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو رئيسا للبلاد، مؤكدا أن الاتحاد كتكتل يجب أن يعترف به وليس فقط الحكومات الأوروبية بصورة فردية.
وذكر بنس خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أن غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا وحظي بمساندة الولايات المتحدة وبدعم دولي حتى يحل محل الرئيس نيكولاس مادورو، يستحق أن يعترف به "باقي العالم"، واصفا مادورو بالدكتاتور الذي يتعين عليه التنحي.
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وقال بنس "حان الوقت لأن يتقدم باقي العالم خطوة إلى الأمام. مرة أخرى، بإمكان العالم القديم اتخاذ موقف داعم للحرية في هذا العالم الجديد... اليوم ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة للأمام من أجل الحرية والاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا".
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