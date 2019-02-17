شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بجعل المجالس المحلية جهة تجديد تراخيص التكاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بجعل المجالس المحلية هى المختصصة فى تجديد تراخيص التوكتوك، بدلا من إدارة المرور، من أجل منع أى من أصحاب النكاتك من التهرب من دفع الضرائب وذلك بعد أن اصدرت مصلحة الضرائب تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن عدد التكاتك فى مصر يفوق عدد سيارات الأجرة بكثير، وبالتالى فإنه بعد فرض ضرائب على أصحاب التكاتك فإن الدولة قد تجنى ما يفوق مليار جنيه من هذه الضرائب.

ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن نشاط التوك توك يدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمى الذى لم يتم فرض ضرائب عليها رغم أنها تمارس نشاط تجارى، وبالتالى فإن فرض ضرائب على أصحاب التكاتك أمر ضرورى.

وكان عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أصدر التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2019، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مركبات "التوك توك"، وذلك بعد دراسة شاملة لهذا النشاط.