أنصار الله تعلن قتل ثلاثة جنود سعوديين بعمليات قنص في جيزان

أعلن المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مقاتلي الحركة "قنصوا ثلاثة جنود سعوديين في الفريضة ب​جيزان​". يأتي ذلك، عقب ساعات من إعلان الحركة سقوط قتلى وجرحى من ​الجيش السعودي​ بعملية إغارة شنها مقاتلوها على مواقع عسكرية في الشرفة بقطاع ​نجران​، وفي سياق آخر، قصفت الحركة بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين ويمنيين في منطقة الصوح قبالة نجران.

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