طالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى بالسماح بعودة أكثر من 800 عنصر من داعش يحملون جنسيات أوروبية أعتقلوا في سوريا، مؤكدا ان خلافة داعش على وشك السقوط وعلى الأوروبيين محاكمة مقاتلي التنظيم.
وشدّد ترامب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان أميركا لا تريد أن تقف موقف المتفرّج بينما يخترق مقاتلو "داعش" أوروبا، وأكّد لن عدم السماح بعودة المئات من عناصر داعش الأوروبيين إلى بلادهم له تبعات خطيرة قد تضطر واشنطن لاطلاق سراحهم.
اضاف ترامب "سننسحب من سوريا بعد تحقيق النصر مئة بالمئة على داعش".
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