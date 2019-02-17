LBC: اصابة شقيق علاء أبي فرج في الشويفات بإطلاق نار اثناء زيارته المدافن

اشارت مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي لـ"LBC" الى اطلاق النار على شقيق علاء أبي فرج في الشويفات اثناء زيارته المدافن لإضاءة الشموع على قبر اخيه مما ادى الى اصابته في كتفه.
يذكر ان الشاب علاء أبي فرج توفي جراء الإشكال الذي حصل في حي الأمراء بالشويفات بين عناصر من الحزب "الديموقراطي اللبناني" وآخرون من الحزب التقدمي الاشتراكي ، وتطور إلى إطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة.
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