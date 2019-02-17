شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إن الحكومة عليها الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى كما كان أعلن رئيس الحكومة عن إعداد قانون للمُطورين العقاريين، وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولى التشييد والبناء، وهو مايساهم استقرار قطاع الإستثمار العقارى.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى الناتج المحلى، مما يؤكد على قوة هذا السوق، ويؤكد قدرتنا على استكمال خريطة الإستقرار السوقى فى شتى المجالات الاقتصادية.