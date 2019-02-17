شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير تدعو لمؤتمر عالمى برعاية الأزهر لتصويب الخطاب الدينى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة آمنة نصير ، عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، إنها تؤيد سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم فى تجديد الخطاب الدينى فى كل الدول ، وليس فى مصر فقط ، فالرئيس السيسى دائما ما يؤكد أنه يسعى لنشر السلام والأمن بين الشعوب ، ونبذ الخلافات والإرهاب .

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن استخدام مصطلح تصويب الخطاب الدينى فى كلمتة الرئيس بمؤتمر ميونخ للأمن هو تأكيد على أن الخطاب الدينى يحتاج إلى تصويب ، أى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض ، وخاصة مع التفسيرات الخاطئة والكارثية التى تروج لها جماعة الإرهاب فى العالم ، فإذا وجد هذا التصويب عم الأمن والسلام فى المنطقة ، ويتم ذلك بتوحيد الجهود لمواجهة أى خلافات أو نشر للتعصب والإرهاب فى المنطقة .

وتابعت النائبة إنها تطلق مبادرة بأن يكون هناك دعوة من مؤسسة الأزهر ، باعتبار أنها أكبر مؤسسة دينية موجودة فى العالم ، بأن يكون هناك مؤتمر عالمي بحضور رجال الدين والكنيسة المصرية وزعماء الدول فى مصر، تحت عنوان "تصويب الخطاب الدينى" ، وأن يتم اتخاذ آليات عمل لمواجهة الإرهاب والتكفير وغيرها من المصطلحات الإرهابية التى تسعى لنشرها الجماعات الإرهابية .