شبان إيرانيون يمنعون شرطة طهران من اعتقال فتاتين لم تلتزما بالحجاب

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق" شرقي العاصمة طهران، وهي تحاول اعتقال فتاتين لم تلتزما بالحجاب. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن مواطنين حاولوا منع الشرطة من احتجاز الفتاتين، إلا أن الشرطة أطلقت النار في الهواء في محاولة لتفريق الناس الذين هاجموا السيارة وألحقوا أضرارا بها.

وتعليقا على الحادث أعلن رئيس المركز الإعلامي لشرطة طهران، بابك نمكشناس، إنه بعد أن طلبت الشرطة من الفتاتين ارتداء الحجاب بشكله القانوني شتمتا عناصر الشرطة وأهانتاهم وحاولتا توتير الأجواء في المكان. وأضاف أن عناصر شرطة الآداب قررت نقل الفتاتين إلى مقر الشرطة بسبب سلوكهما السيء، إلا أن بعض المشاة تدخلوا وهاجموا سيارة الشرطة وحطموا إحدى نوافذها بعد أن حاولوا قلبها، مما اضطر أحد عناصر الشرطة لإطلاق الرصاص في الهواء وتفريق المحتشدين، وانتهى الأمر على الفور بإطلاق سراح الفتاتين.

وأكد نمكشناس أن الشرطة مسؤولة عن تطبيق قانون الحجاب واللباس في البلاد وأنها ستتصدى لأي انتهاكات، علما أن القانون في إيران يفرض الحجاب على النساء داخل البلاد من جميع الديانات.