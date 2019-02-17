مساعدات أمريكية جديدة تصل إلى حدود فنزويلا.. وواشنطن تحذر من عرقلتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأمريكية، السبت، إلى الجانب الكولومبي من الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

ودعا وفد أمريكي الجيش الفنزويلي إلى عدم عرقلة دخول هذه المساعدات في موعدها المقرر في الـ23 من الشهر الجاري إلى فنزويلا.

وحطت طائرتان عسكريتان أمريكيتان من نوع سي-117 في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا، في إطار المرحلة الثانية من خطة إرسال مساعدات أمريكية للحد من تفاقم النقص في المواد الغذائية والأدوية في فنزويلا.

وكان وفد أمريكي برئاسة سكرتير وكالة التنمية الدولية (يو إس إيد) مارك جريت موجوداً لدى تسليم المساعدة، التي نقلت إلى مخازن قرب جسر تيانديتاس الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا، والذي يغلقه الجيش الفنزويلي.

من جهتها، حذرت موفدة وزارة الخارجية الأمريكية جولي شانج العسكريين الموالين للرئيس نيكولاس مادورو من عرقلة دخول المساعدات، التي أرسلت بناء على طلب خوان جوايدو، الذي تعترف به 50 دولة رئيساً انتقالياً.

وقالت شانج في مؤتمر صحفي عقدته في كوكوتا "إن الأهالي يفرون ويموتون جوعا، أنتم ترتكبون خطأ فظيعاً عبر عرقلة نقل هذه المساعدة".

ونقلت إحدى الطائرتين الآتية من ميامي نحو 70 طناً من المساعدات، بينها مكملات غذاية ومواد نظافة.

وهي تضاف إلى مساعدات أمريكية أخرى سبق أن وصلت من بورتوريكو وخزنت في كوكوتا بإشراف السلطات الكولومبية، منذ الـ7 من شباط/فبراير.