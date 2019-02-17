شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تهدد الملاحة الدولية بـ«أسلحة متطورة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذر تقرير لفريق الخبراء الأممي من نشر مليشيا الحوثي أسلحة متطورة ما يهدد عمليات الملاحة في البحر الأحمر، وكشف الفريق تزايد التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في البحر الأحمر في ظل تحديث منظومة صواريخ المليشيات الانقلابية ونشرها أسلحة متطورة بمناطق تمركزهم في الحديدة. وأكد التقرير حصول مليشيات الحوثي شهرياً على مبلغ 26 مليون دولار من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية ورسوم جمركية، وأعلن ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، لافتا إلى أنه في أغسطس 2018 تم حجز شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن. وأفاد بأن الحوثيين استهدفوا سفينة تنقل القمح إلى اليمن، وهو ما أدى إلى تعريض عملية تقديم المساعدات الإنسانية للخطر، وارتفاع تكاليف المعاملات الخاصة بالواردات.

وحدد فريق الخبراء عددا من الشركات التي توجد داخل اليمن وخارجه، مملوكة لقياديين حوثيين، وتعمل كشركات صورية مهمتها جمع التمويل للانقلابيين من خلال المضاربة بالوقود في السوق السوداء لتمويل «المجهود الحربي».