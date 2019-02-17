شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجة وعمران تنتفض ضد الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

انتفضت قبائل «حجور» و«العصيمات» في محافظتي حجة وعمران ضد مليشيا الحوثي أمس (السبت)، واحتجت على احتجاز الحوثيين عدد من مشايخ العصيمات بعد إعلان «قبائل قفلة عذر» موقفهما المؤيد لقبائل حجور وانضمام شيخها صالح سودة ومسلحيه للقتال معهم، في محاولة منههم للحد من اتساع رقعة الانتفاضة القبلية.

وأفادت مصادر قبلية في عمران، بأن مليشيا الحوثي احتجزت أمس عددا من قبائل العصيمات المحاذية لمنطقة عذر بعد أن استدعتهم لاجتماع عاجل، متهمين إياهم بالتحضير لفتح جبهة مقاومة موالية للشرعية، وفجرت منزل الشيخ صالح سودة. و دفعت الميليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية باتجاه عمران.

وأوضح مصدر قبلي في اتصال مع "الخليج 365"، أن الحوثيين حاولوا تطويق مديرية كشر لكنهم فشلوا، مبيناً أن المليشيا استحدثت جبهة جديدة في منطقة النيد بمديرية أفلح الشام التابعة لمحافظة حجة والواقعة إلى الجنوب من مديرية كشر، إلا أنه تم التصدي لهم وإحباط الهجوم. وأعلن مقتل عدد من مسلحي الحوثي وجرح آخرين فيما قتل 5 من مدنيي ومسلحي القبيلة في قصف عشوائي حوثي على القرى.

وأفاد المصدر بأن المليشيا عمدت بعد فشل هجومها إلى قصف قرى الطلاحية والشعاثمة وبني رسام دوبع وسوق الربوع جنوب كشر بالدبابات وقذائف الهاون من مناطق تمركزها في النيد بأفلح الشام. ولفت إلى أن المدنيين في قرى بني شرية وبني رسام والشعاثمة وبني شوس بدأوا عمليات النزوح هرباً من القصف العشوائي.