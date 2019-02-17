توقعات الأبراج ليوم February 17, 2019

برج الحمل
مهنياً: تتراجع في أدائك العملي اليوم، وعليك أن تنظر إلى المشكلات البسيطة التي تحدث حتى تتعلم منها، وقد يساعدك ذلك على تحسين مكانتك ويمنحك الفرصة للترقية
عاطفياً: تعيش يوماً مليئًا بالسعادة ويبادلك الشريك الشعور نفسه، وتحافظ على استمرار هذا التبادل وتمضية أجواء من الرومانسية
صحياً: تتعرض لوعكة صحية نتيجة تغير المناخ، عليك استشارة الطبيب في علاجها، وتناول المشروبات الصحية والغذائية
برج الثور
مهنياً: روحك المرحة والجذابة تساعدك في اكتساب صداقات مهنية متعددة، الفرص سانحة أمامك لتتقدم وتنتج وتثبت للجميع مهاراتك
عاطفياً: بما أنك تبحث عن الأفضل لذا فمن الصعب حصولك على علاقة عاطفية، على الرغم من إعجاب الكثيرين بك بفضل شخصيتك الساحرة، لكنك لا ترضى بأي شخص
صحياً: عليك ممارسة الرياضة لتحافظ على النجاح الذي وصلت إليه بخسارة الكثير من الوزن الذي كان سببًا في إحباطك وعدم ثقتك بنفسك
برج الجوزاء
مهنياً: لديك اليوم في عملك أكثر من طريقة لتجاوز الصعوبات الحالية، ولكنك تتبع أسلوب الهدوء عند التعامل مع المواقف الصعبة
عاطفياً: علاقتك بالشريك تتأثر بالتوتر والانفعال الذى يسيطر عليك اليوم، ربما عليكما عدم التحدث حتى تهدأ أعصابك، ولا تدع الآخرين يتدخلون بينكما
صحياً: تبحث عن أساليب مختلفة للاستجمام والفصل بين مشاكلك الشخصية وبين حالتك المزاجية
برج السرطان
مهنياً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ، وربما تتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك
عاطفياً: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية
صحياً: المشكلات الصحية المتواصلة تعكر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية
برج الأسد
مهنياً: تطلب إجازة من العمل، وتقرر الابتعاد عن محيطك المهني بعض الوقت والتوجه إلى منطقة لا يزعجك فيها أحد
عاطفياً: لا تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك المكثفة اليوم، ربما هذا هو الوقت المناسب لتبطئ من إيقاعك قبل أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة ويحدث ما لم تتوقعه
صحياً: تشعر برغبة في استعادة توازنك الأول، ومحاولة تقوية نفسك بدنياً، استغل هذه الرغبة وحولها إلى حقيقه، ولا تستسلم لرغبتك في الإفراط في الطعام
برج العذراء
مهنياً: تكون حياتك المهنية مليئة بالمغامرات، وأنت لا تم من العمل، ولكن المغامرات تضفي عليك المزيد من الحماسة والشغف
عاطفياً: تكون الحياة العاطفية أكثر هدوءاً من قبل عندما تتحسن الأمور ويسود الأمان العاطفي
صحياً: يجب وضع خطة لتحسين وضعك الصحي في المرحلة المقبلة لتكون الحياة أكثر نشاطًا وحيوية
برج الميزان
مهنياً: تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، وتدخل مرحلة غامضة بامتياز
عاطفياً: العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد والتشبث بالرأي وعدم التنازل
صحياً: متى فقدت القدرة والسيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشاكل صحية
برج العقرب
مهنياً:.تتمتع بحيوية كبيرة وبتفاؤل يضيء لك المسيرة، لن تواجه عوائق مهمة لكن هذا لا يعني أن النجاح يأتي على طبق من فضة
عاطفياً: بدأ الحبيب يضيق بتصرفاتك وأنت لا تنوي أن تتغير، وقد تندم في الأيام المقبلة على هذا القرار، فحاول أن تتخذ القرار الصحيح
صحياً: لا تتناول الطعام في أثناء مشاهدة التلفزيون، هذا الأمر يدفع إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام والحصول على سعرات حرارية فائضة من دون ملاحظة ذلك
برج القوس
مهنياً: تُفتح أمامك مجالات جديدة ويحمل إليك مفاجأة سعيدة او لقاء مع الماضي، أخشى على وظيفتك لأنك مثال المشاغب وخطر على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه
عاطفياً: . قد يكون هذا اليوم من أصعب الأيام على الصعيد العاطفي، يحمل بعض الحيرة أو الارتباك أو الأحزان، وربما الازدواجية أو الفراق
صحياً: تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو المنزوعة الدسم ضمن نظامك الغذائي اليومي لتقليل كميات الدهون
برج الجدي
مهنياً: تظهر مسائل شخصية مربكة تشتّت افكارك، وقد يحصل ذلك على الصعيد المهني من خلال مشكلة لأحد الزملاء
عاطفياً: يعود أحدهم ليقف بينك وبين الحبيب، كن مستعداً دائماً للتغيرات التي تطرأ على مشاريعك في اللحظة الأخيرة
صحياً: حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة
برج الدلو
مهنياً: وضعك المادي دقيق وعليك معالجة الأمر والعمل على إيجاد الوسيلة الضرورية لإصلاحه، وتتوافر أمامك فرص للعمل حاول استغلالها
عاطفياً: لحسن الحظ، الضغوط تعود لتنحسر، فتتحسّن الأجواء وتتلطّف بينك وبين الشريك مجددًا، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة
صحياً: تجد البراهين اللازمة والضرورية لإقناع الآخرين بضرورة ممارسة الرياضة للمحافظة على الصحة سليمة ومعافاة
برج الحوت
مهنياً: لا تحاول أن تؤلب الآخرين ضدك، فهذا لن يكون في مصلحتك بل سيؤدي الى خلق متاعب أنت بغنى عنها
عاطفياً: تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد
صحياً: أنت بحاجة دائمة إلى المراقبة الذاتية ومعالجة إيجابية لحالة عدم استقرارك الصحي
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 17, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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