توقعات الأبراج ليوم February 17, 2019

برج الحمل

مهنياً: تتراجع في أدائك العملي اليوم، وعليك أن تنظر إلى المشكلات البسيطة التي تحدث حتى تتعلم منها، وقد يساعدك ذلك على تحسين مكانتك ويمنحك الفرصة للترقية

عاطفياً: تعيش يوماً مليئًا بالسعادة ويبادلك الشريك الشعور نفسه، وتحافظ على استمرار هذا التبادل وتمضية أجواء من الرومانسية

صحياً: تتعرض لوعكة صحية نتيجة تغير المناخ، عليك استشارة الطبيب في علاجها، وتناول المشروبات الصحية والغذائية

برج الثور

مهنياً: روحك المرحة والجذابة تساعدك في اكتساب صداقات مهنية متعددة، الفرص سانحة أمامك لتتقدم وتنتج وتثبت للجميع مهاراتك

عاطفياً: بما أنك تبحث عن الأفضل لذا فمن الصعب حصولك على علاقة عاطفية، على الرغم من إعجاب الكثيرين بك بفضل شخصيتك الساحرة، لكنك لا ترضى بأي شخص

صحياً: عليك ممارسة الرياضة لتحافظ على النجاح الذي وصلت إليه بخسارة الكثير من الوزن الذي كان سببًا في إحباطك وعدم ثقتك بنفسك

برج الجوزاء

مهنياً: لديك اليوم في عملك أكثر من طريقة لتجاوز الصعوبات الحالية، ولكنك تتبع أسلوب الهدوء عند التعامل مع المواقف الصعبة

عاطفياً: علاقتك بالشريك تتأثر بالتوتر والانفعال الذى يسيطر عليك اليوم، ربما عليكما عدم التحدث حتى تهدأ أعصابك، ولا تدع الآخرين يتدخلون بينكما

صحياً: تبحث عن أساليب مختلفة للاستجمام والفصل بين مشاكلك الشخصية وبين حالتك المزاجية

برج السرطان

مهنياً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ، وربما تتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك

عاطفياً: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية

صحياً: المشكلات الصحية المتواصلة تعكر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية

برج الأسد

مهنياً: تطلب إجازة من العمل، وتقرر الابتعاد عن محيطك المهني بعض الوقت والتوجه إلى منطقة لا يزعجك فيها أحد

عاطفياً: لا تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك المكثفة اليوم، ربما هذا هو الوقت المناسب لتبطئ من إيقاعك قبل أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة ويحدث ما لم تتوقعه

صحياً: تشعر برغبة في استعادة توازنك الأول، ومحاولة تقوية نفسك بدنياً، استغل هذه الرغبة وحولها إلى حقيقه، ولا تستسلم لرغبتك في الإفراط في الطعام

برج العذراء

مهنياً: تكون حياتك المهنية مليئة بالمغامرات، وأنت لا تم من العمل، ولكن المغامرات تضفي عليك المزيد من الحماسة والشغف

عاطفياً: تكون الحياة العاطفية أكثر هدوءاً من قبل عندما تتحسن الأمور ويسود الأمان العاطفي

صحياً: يجب وضع خطة لتحسين وضعك الصحي في المرحلة المقبلة لتكون الحياة أكثر نشاطًا وحيوية

برج الميزان

مهنياً: تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، وتدخل مرحلة غامضة بامتياز

عاطفياً: العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد والتشبث بالرأي وعدم التنازل

صحياً: متى فقدت القدرة والسيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشاكل صحية

برج العقرب

مهنياً:.تتمتع بحيوية كبيرة وبتفاؤل يضيء لك المسيرة، لن تواجه عوائق مهمة لكن هذا لا يعني أن النجاح يأتي على طبق من فضة

عاطفياً: بدأ الحبيب يضيق بتصرفاتك وأنت لا تنوي أن تتغير، وقد تندم في الأيام المقبلة على هذا القرار، فحاول أن تتخذ القرار الصحيح

صحياً: لا تتناول الطعام في أثناء مشاهدة التلفزيون، هذا الأمر يدفع إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام والحصول على سعرات حرارية فائضة من دون ملاحظة ذلك

برج القوس

مهنياً: تُفتح أمامك مجالات جديدة ويحمل إليك مفاجأة سعيدة او لقاء مع الماضي، أخشى على وظيفتك لأنك مثال المشاغب وخطر على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه

عاطفياً: . قد يكون هذا اليوم من أصعب الأيام على الصعيد العاطفي، يحمل بعض الحيرة أو الارتباك أو الأحزان، وربما الازدواجية أو الفراق

صحياً: تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو المنزوعة الدسم ضمن نظامك الغذائي اليومي لتقليل كميات الدهون

برج الجدي

مهنياً: تظهر مسائل شخصية مربكة تشتّت افكارك، وقد يحصل ذلك على الصعيد المهني من خلال مشكلة لأحد الزملاء

عاطفياً: يعود أحدهم ليقف بينك وبين الحبيب، كن مستعداً دائماً للتغيرات التي تطرأ على مشاريعك في اللحظة الأخيرة

صحياً: حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة

برج الدلو

مهنياً: وضعك المادي دقيق وعليك معالجة الأمر والعمل على إيجاد الوسيلة الضرورية لإصلاحه، وتتوافر أمامك فرص للعمل حاول استغلالها

عاطفياً: لحسن الحظ، الضغوط تعود لتنحسر، فتتحسّن الأجواء وتتلطّف بينك وبين الشريك مجددًا، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة

صحياً: تجد البراهين اللازمة والضرورية لإقناع الآخرين بضرورة ممارسة الرياضة للمحافظة على الصحة سليمة ومعافاة

برج الحوت

مهنياً: لا تحاول أن تؤلب الآخرين ضدك، فهذا لن يكون في مصلحتك بل سيؤدي الى خلق متاعب أنت بغنى عنها

عاطفياً: تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد

صحياً: أنت بحاجة دائمة إلى المراقبة الذاتية ومعالجة إيجابية لحالة عدم استقرارك الصحي