كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار مبنى جامعي في روسيا وأنباء عن العشرات تحت الأنقاض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار مبنى جامعي في سان بيترسبرج في روسيا ويخشى من أن يكون ما لا يقل عن 20 شخصا قد حوصروا تحت الأنقاض.

وفادت تقارير لوسائل إعلام رسمية روسية، بأن الحادثة وقعت في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات- بحسب "سكاي نيوز"

وأكدت التقارير أن 60 شخصًا على الأقل تم إجلاؤهم من المبنى، مشيرة إلى أن 21 شخصًا قد يكونون محاصرين، بحسب مسؤول محلي، وتم فتح تحقيق في الحادثة بشبهة انتهاك جنائي محتمل لسلامة البناء.

وقال الكسندر بيغلوف القائم بأعمال حاكم سان بيترسبيرغ للصحفيين في موقع الحادث إنه تم إجلاء 81 شخصا من المبنى، مضيفا أنه لا توجد أي إصابات.

وأوضح بيجلوف، أن 20 شخصا من أولئك الذين تم إجلاؤهم كانوا من الطلاب الأجانب الذين يحضرون دروس عطلة نهاية الأسبوع، وتعرف الجامعة باسم ITMO، وهي واحدة من الجامعات البحثية الوطنية في روسيا.