ماي تعقد محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية بشأن "بريكست"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، السبت، إنه من المقرر أن تعقد ماي محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأكد مكتب ماي أن رئيسة الوزراء البريطانية تنوي التحدث مع زعيم كل دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، دون تحديد أي موعد للمحادثات.

وأوضح مكتب رئيسة الوزراء أن ستيف باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجتمع مع كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه، الإثنين.

وكانت ماي تعرضت لهزيمة رمزية الأسبوع الماضي في البرلمان، فسرت على نطاق واسع على أنها إضعاف لموقفها التفاوضي مع الاتحاد.





وقوضت هذه الخسارة تعهدها لزعماء الاتحاد الأوروبي بأن بإمكانها تمرير اتفاقها في البرلمان إذا قدموا تنازلات تتعلق في المقام الأول حول الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، والذي يضمن عدم العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الإقليم التابع لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب ماي إنها كتبت رسالة إلى النواب المحافظين المنقسمين، تحثهم على التغلب على خلافاتهم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الصالح العام.