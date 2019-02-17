هل كان نتنياهو الفائز الأبرز من قمة وارسو؟

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أظهرت قمة وارسو الأخيرة بشأن ملفات الأمن والسياسة بالشرق الأوسط، عددا من الأهداف التي سعت الولايات المتحدة وإسرائيل لتحقيقها خلال سنوات طويلة من العمل السياسي بالمنطقة

أبى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ينضم إلى قائمة ليست بالقصيرة من الذين لم يحققوا الأهداف المرجوة من قمة وارسو التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية لمناقشة الأوضاع الأمنية والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. نتنياهو الذي كشف مقطع فيديو لبعض وزراء الخارجية العرب انتقدوا إيران بشدة ودافعوا عن إسرائيل، استطاع اختتام قمة وارسو بتحقيق أحد أهدافه التي حضر بسببها إلى هذا المحفل السياسي الضخم، والذي كانت أهم أهدافه تشكيل جبهة موحدة ضد إيران بالمنطقة.

وببيان مشترك لم يذكر "إيران" قط، ليس هناك شك في أن القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناهضة إيران لم تحقق النجاح الذي عكف وزير الخارجية مايك بومبيو الشهر الماضي على التحضير له من خلال جولات متعددة في الشرق الأوسط. نتنياهو يسرب فيديو لوزراء عرب يدافعون عن إسرائيل وعلى الرغم من تلك المُحصلة،

وببيان مشترك لم يذكر "إيران" قط، ليس هناك شك في أن القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناهضة إيران لم تحقق النجاح الذي عكف وزير الخارجية مايك بومبيو الشهر الماضي على التحضير له من خلال جولات متعددة في الشرق الأوسط. نتنياهو يسرب فيديو لوزراء عرب يدافعون عن إسرائيل وعلى الرغم من تلك المُحصلة، فإن ذلك لا يعني أن القمة لم تكن مفيدة لبعض مؤيديها الرئيسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي بدا كفائز رئيسي في القمة، وفقًا لرؤية شبكة "كومون دريمز" الأمريكية.

وفي تحليلها الذي وصفته بـ"المُبسط"، فإن استخدام التحالف المناهض لإيران كمبدأ منظم لتوحيد إسرائيل والدول العربية ليس فكرة جديدة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة جربَت ذلك عدة مرات كانت بدايتها في تسعينيات القرن الماضي. أوجه الشبه بين لغة إدارة ترامب اليوم وكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في منتصف التسعينيات كان واضحًا، فعلى مدى سنوات طويلة حاولت واشنطن استغلال العداء العربي مع إيران لخلق جبهة منظمة برفقة إسرائيل للوقوف أمام طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في عهد كلينتون، وارن كريستوفر، وتحديدًا في عام 1995 في أثناء حديثه عن التركيز الأمريكي مع ملف إيران: "أينما نظرت ستجد اليد الشريرة لطهران في هذه المنطقة". أمريكا: كوشنر سيعرض صفقة القرن على مؤتمر وارسو وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الحالي اتبع نفس النهج، حيث قال مايك بومبيو للصحفيين في وارسو الأسبوع الماضي: "لا يمكنك تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران".

محاولة التقريب بين العرب وإسرائيل على أساس التهديدات المشتركة، كان نهجًا أمريكيا معروفًا خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن ذلك لم يصاحبه أي حديث واضح من جانب إسرائيل عن الأمر. ورجعت الشبكة الأمريكية في تحليلها لنتائج القمة، اعتبار نتنياهو أبرز المستفيدين من "وارسو"، إلى أنه استطاع تخطي سلسلة من الحواجز نحو تحقيق هدفه.

وظهر ذلك من خلال حديث نتنياهو بفخر للصحفيين، حيث قال: "أمس كانت نقطة تحول تاريخية.. في غرفة تضم نحو 60 وزيرًا للخارجية، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء خارجية الدول العربية البارزة معًا وتحدثوا بقوة غير عادية ووضوح ووحدة ضد تهديد مشترك للدولة الإيرانية". فلسطين تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر وارسو وبخلاف هذا الأمر، حصل نتنياهو على انتصار جديد من خلال وصول التوترات الأمريكية ـ الإيرانية المتزايدة إلى مستويات تقرب الولايات المتحدة من مواجهة عسكرية مع طهران، الأمر الذي يعد بالنسبة لنتنياهو هدفًا رئيسيا على مدى سنوات طويلة.

وبشكل عام، لم تحصل الولايات المتحدة على أهدافها الخاصة من وراء القمة، لا سيما بعد إعلان أوروبا أنها ستتمسك باستمرار العمل وفقًا للاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، مما يشير إلى رفضها الانضمام في جبهة موحدة مع واشنطن ضد الملالي، ومن ثم مواصلة العمل وفقًا لبنود الاتفاقية التي أعلن ترامب انسحابه منها مايو من العام الماضي.

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