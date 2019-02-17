صندوق النقد الدولي: انهيار نظام "مادورو" قريباً

توقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن تنهار ولاية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قريبًا، نتيجة للجزاءات التي فرضتها الولايات المتحدة، واستبعادها من أسواق النفط العالمية، وفقًا لمصدر مطلع.

وأفاد المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن انهيار ولاية مادورو يتوقف على أن تكون الحركة نحو الانتقال في عهد خوان جوايدو، زعيم الجمعية الوطنية في فنزويلا المدعومة من الولايات المتحدة، يجب أن تتسارع مع انخفاض النقد الفنزويلي، لأن الهند هي المشتري الوحيد للنفط- وفقًا لما نقلته صحيفة الناثيونال الفنزويلية.

وقال المسئول إن قوة الدوام ومصالح الجيش الفنزويلي الذي يدعم حكومة مادورو ما زالت تشكل حاجزا أمام التغيير.

واعترفت الولايات المتحدة وعشرات من حلفائها بخوان خوايدو، الذي طعن في إدارة نيكولاس مادورو، كرئيس مؤقت لفنزويلا، كما تدرس إدارة ترامب منع الكيانات الأجنبية من التعامل مع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا، كجزء من الخطوة التالية لإغراق قوة مادورو.

وأضاف المسئول أن صندوق النقد الدولي يستعد بالفعل لتقديم المساعدة في حزمة مساعدات مالية ضخمة ستكون مطلوبة للسماح للبلاد بالشفاء بمجرد انتهاء نظام مادورو.

ويمكن أن تؤدي العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا إلى خفض الواردات، وتعميق معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الاحتياجات، مثل المضادات الحيوية، وإمدادات الإسعافات الأولية، وحليب الأطفال.

ودفعت الأزمة التي تشهدها فنزويلا بفضل قمع هذا الانشقاق نحو 3 ملايين فنزويلي إلى الفرار من البلاد في عام 2017، كما أفادت إحدى وكالات الإغاثة بأن أكثر من 11% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية متوسط ​​إلى حاد.

وشهدت انتخابات مادورو لفترة ولاية ثانية، مدتها ست سنوات، رفض واسع على الصعيد الدولي في مقدمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومجموعة ليما المكونة من 14 دولة، هذه النتيجة على أنها غير شرعية، والتي تشكلت للمساعدة في استعادة الديمقراطية في فنزويلا.