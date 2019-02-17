وامتلأت شوارع العاصمة الباكستانية بلافتات تحمل صور ابن سلمان الذي من المقرر أن تستمر زيارته يومين، في ثاني جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقا لصحيفة "ذا إكسبريس تربيون".
وتحتفي باكستان بوصول الأمير بتطيير 3500 حمامة وبالونات من مختلف الألوان، وتوفير 300 سيارة فاخرة من نوع "تويوتا لاند كروزر برادو"، وإلغاء حجوزات فندقين فخمين وإعادة برمجة الرحلات الجوية، فضلا عن في زيارة تأمل منها توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية، بحسب الصحيفة.
وكلفت السلطات الإدارات المعنية بشراء العدد المطلوب من الحمام من سوق الطيور الموجود في إسلام آباد وروالبندي ومدن أخرى، لتوفير أكبر عدد ممكن. ورغم أن العادة جرت على ذلك لكنها المرة الاولى التي يتم تطيير هذا العدد الكبير من الحمام فيها، وفقا للصحيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالونات وحمام طائر.. باكستان تستعد لاستقبال محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.