بالونات وحمام طائر.. باكستان تستعد لاستقبال محمد بن سلمان

تجري الاستعدادات على قدم وساق، لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في زيارته الأولى إلى باكستان، المقررة غدا الأحد.

وامتلأت شوارع العاصمة الباكستانية بلافتات تحمل صور ابن سلمان الذي من المقرر أن تستمر زيارته يومين، في ثاني جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقا لصحيفة "ذا إكسبريس تربيون".

وتحتفي باكستان بوصول الأمير بتطيير 3500 حمامة وبالونات من مختلف الألوان، وتوفير 300 سيارة فاخرة من نوع "تويوتا لاند كروزر برادو"، وإلغاء حجوزات فندقين فخمين وإعادة برمجة الرحلات الجوية، فضلا عن في زيارة تأمل منها توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية، بحسب الصحيفة.

وكلفت السلطات الإدارات المعنية بشراء العدد المطلوب من الحمام من سوق الطيور الموجود في إسلام آباد وروالبندي ومدن أخرى، لتوفير أكبر عدد ممكن. ورغم أن العادة جرت على ذلك لكنها المرة الاولى التي يتم تطيير هذا العدد الكبير من الحمام فيها، وفقا للصحيفة.