شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إسماعيل: مشاركة السيسى بمؤتمر الأمن بميونخ حقق مكاسب سياسية واقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن الذى عقد فى مدينة ميونخ الألمانية، خاصة أن المؤتمر يعتبر من أهم مؤتمرات الأمن فى العالم والمشاركة فيه يؤكد على مكانة الدولة المصرية والرؤية الأوروبية لأمنها وارتباط ذلك بأمن المتوسط ،مشيرا إلى أن الرئيس السيسى تمكن من تحقيق عدد كبير من المكاسب فى ظل دعوته للاستثمار فى القارة السمراء وذلك تزامنا مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقى مما سيكون له مردود كبير على جذب الاستثمارات الألمانية ونقل التكنولوجيا فى المجالات الصناعية المتطورة إلى مصر وشقيقاتها من الدول الأفريقية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الملفات التى تطرق لها الرئيس خلال كلمته فى المؤتمر كانت هامة للغاية حيث أكد أن الاتحاد الإفريقى فى 2019 سيركز على مواصلة وضع خطط التنمية المستدامة موضع التنفيذ المتدرج والفعال،كما أن الرئيس يحرص فى هذه اللقاءات والمؤتمرات علةى طرح جميع القضايا الإقليمية والدولية وطرح الرؤى والحلول الواقعية للمشكلات والأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط على رأسها القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد على أن القضية الفلسطينية ضمن أولويات مصر، كما يثبت أن مكانة مصر ليست على مستوى المنطقة فقط بل أيضا على مستوى العالم.

ولفت النائب أحمد إسماعيل، إلى أن مشاركة الرئيس السيسى مع كبار قادة الإتحاد الأوروبى فى مؤتمر الأمن بميونخ حقق مكاسب سياسية واقتصادية لمصر وباقى دول القارة السمراء على حد سواء، حيث أوضح الرئيس رؤية مصر فى وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.