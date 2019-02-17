الجمارك المصرية: ضبط تركي بمطار القاهرة حاول إدخال 12 كغم من الكوكايين

أعلنت مصلحة ​الجمارك​ المصرية عن " إحباط محاولة مسافر تركي إدخال 12 كيلو غرام من ​الكوكايين​ الخام إلى البلاد"، موضحةً أن "رجال الجمارك اشتبهوا في الراكب القادم من دبي على متن ​طائرة​ خطوط ​طيران الإمارات​ لمروره ب​ألمانيا​ و​البرازيل​ خلال أيام قليلة".

ولفتت إلى أن "الراكب التركي رغم حمله حقيبة واحدة إلا أن جواز سفره أثار ريبة رجال الجمارك و"بتفتيش الحقيبة عثر على قاع سحري بداخله 12 كيلو غرام" من ​المخدرات​".