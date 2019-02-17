الدفاع المدني:حريق داخل شقة سكنية ومعالجة حالات اختناق في برج ابي حيدر

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة السادسة من احد المباني السكنية في برج ابي حيدر-بيروت وتوازيا تم معالجة اربعة اشخاص ميدانيا اثر اصابتهم بحالة اختناق جراء انتشار الدخان الكثيف، فيما تم نقل مواطن الى ​مستشفى المقاصد​ جراء تنشقه الدخان الناتج عن الحريق.

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