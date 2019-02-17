شاهد عيان يروي تفاصيل العثور​ على "أم محمد" مقتولة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

روى شاهد عيان، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها بمنطقة إمبابة.

وقال أحد سكان شارع الطناني، إن المجني عليها "أم محمد" أصل إقامتها أسوان، وأنها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي بشارع الطناني بالقرب من محل عطارة، بسبب سفر أبنائها.

أضاف أنه أثناء لعب بعض الصبية في الشارع عقب صلاة المغرب أمس السبت، سقطت الكرة داخل شرفة شقة العجوز، وقفز أحدهم لإحضارها فوجدها مذبوحة.

وأوضح شاهد العيان أن أهالي المنطقة أبلغوا شرطة النجدة، وحضرت قوة من قسم إمبابة، وانتشر رجال الشرطة بالزي الميري "نظام" ضباط المباحث لسماع أقوال الجيران والبحث عن أي كاميرات مراقبة، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على كاميرا مراقبة محل العطارة لتفريغها، والتوصل إلى هوية الجاني.

ورجحت التحريات الأولية أن الدافع وراء الجريمة هو السرقة، إذ رصدت المعاينة، وجود بعثرة في محتويات الشقة، في الوقت الذي وجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال بتشكيل فريق بحث يترأسه العقيد محمد عرفان مفتش المباحث والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة.

ويعكف ضباط وحدة مباحث إمبابة بقيادة المقدم محمد ربيع، على فحص علاقات الضحية والمترددين عليها بالإضافة إلى ساكني العقار محل الواقعة، وإجراء معاينة دقيقة لمسرح الجريمة لاسيما المنافذ والأبواب.