محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن إشراك لاعبين جدد غير شرعيين في تسوية الأزمة السورية غير مجد، لافتا إلى أفضلية التركيز على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار عملية أستانا، فيما أكد وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، السبت، دعم بلاده لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن السلطنة لا تنحاز إلا للحق، فيما دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الحلفاء الأوروبيين مجددا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متهمًا طهران بأنها تخطط لمحرقة نازية (هولوكوست) جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: علاقتنا بإيران ستستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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