الشرطة الفيتنامية تكشف عن خطط أمنية للقمة بين ترامب وكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي (د ب أ)

وصل مسؤولون كوريون شماليون وأمريكيون إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، السبت، ضمن الاستعدادات للقمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكر موقع "في إن إكسبريس نيوز"، أنه من المتوقع أن ينظم الوفدان عملية التنسيق اللوجيستي للقمة.

وقالت شرطة هانوي أيضا إنها ستنشر 96 مجموعة دورية للتصدي للجريمة في الأيام العشرة التي تسبق القمة. كما سيتم إخضاع معالم المدينة لمراقبة الشرطة على مدار الساعة.

ومن المتوقع أن يتم تشديد الإجراءات الأمنية تمهيدا للقمة. وفي حين أن خطر الإرهاب يعتبر منخفضا للغاية في فيتنام ، فإن الكثافة السكانية بالعاصمة تجعل المدينة أكثر صعوبة على الحراس الشخصيين للفريقين الكوري الشمالي والأمريكي لتأمين ترامب وكيم.

وسبق أن التقى ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو 2018 بعد تبادل للعبارات الحادة بينهما، وتهديد بالحرب بين الدولتين النوويتين.

وعلى الرغم من أن ترامب صوّر الاجتماع الأول على أنه أدى إلى حل النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، فإن بيونج يانج لم تفعل الكثير لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ويقول مسؤولو استخبارات أمريكيون إنه من غير المرجح نزع سلاح البلاد بالكامل.

لكن مع اقتراب القمة الثانية ، عرضت فيتنام ، وهي عدو سابق للولايات المتحدة أثناء الحرب ، التوسط في المناقشات بين بيونج يانج وواشنطن ، وحثت الجانبين على ضبط النفس.