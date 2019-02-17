احتجاز ممدوح حمزة على ذمة قضية.. ومصدر: متهم بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أمرت النيابة العامة، باحتجاز المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، السبت، على ذمة تحريات الإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا والمعلومات، في التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 31 لسنة 2017 -حصر نيابة استئناف القاهرة-.

وأصدرت نيابة وسط القاهرة الكلية، في وقت سابق، طلب حضور لـ"حمزة" للمثول أمام نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معه في القضية سالفة الذكر دون توضيح الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن احتجاز ممدوح حمزة جاء على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأكد أن "حمزة" محتجز في قسم التجمع الخامس، لحين ورود التحريات واستكمال التحقيقات معه اليوم الأحد.

ومثُل حمزة، أمام نيابة أمن الدولة في شهر ديسمبر الماضي، وكتب حينها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن البلاغات المقدمة ضده كانت من المحامي سمير صبري اتهمه فيها -آنذاك- بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الجمهورية.

وأمرت النيابة، حينها بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.