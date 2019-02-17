الدوحة تسعى لبناء أبواق إعلامية «إخوانية» تروج للإرهاب من تركيا

الدوحة (وكالات) واصلت صفحة «قطريليكس» كشف الدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة «الإخوان» الإرهابية، حيث بدأ تميم في مخططه لبناء أبواق إعلامية في تركيا معتمداً على الجماعة الإرهابية، منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث بدأت عدة قنوات «إخوانية» ممولة قطرياً في البث من تركيا، مستعينة بمجموعة الإعلاميين ورجال الدين التابعين لفكر «الإخوان» والذين هربوا من مصر بعد فضح مخططهم. وأوضحت «قطريليكس»، أن قطر قدمت الدعم الكامل لتلك القنوات من أجل ممارسة سياسات متطرفة وبث السموم في عقول المشاهدين لضمان استمرار مخططها المفضوح الخاص بنشر الخراب والفوضى لنهب ثروات البلاد المجاورة ثم تدميرها، وفيما امتنعت أبواق قطر في تركيا عن الكشف عن مصادر تمويلها أو عن المالكين للمحطات الفضائية لنشر الفتنة، ويزعمون عند سؤالهم عن المالك الحقيقي أو مصادر التمويل لتلك القنوات فكانت إجابتهم أن هناك بعض رجال الأعمال المتشابهين في التفكير مع اتجاهات تلك القناة هم المسؤولون عن تمويلها، وإذا طلب ذكر أسمائهم تهربوا من ذكرها بحجة أنهم يرفضون الإفصاح عن أنفسهم.

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