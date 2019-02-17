كرنفال مدينة البندقية الإيطالية يبدأ بعرض عائم

الكرنفال يحتفي بمرور 50 عاما على سير أول إنسان على سطح القمر

بدأت مدينة البندقية الإيطالية احتفالات الكرنفال السنوية بعرض للقوارب خلال الليل عبر قناة ريو دي كناريجيو إحدى أشهر القنوات بالمدينة .

وتستمر هذه الاحتفالات أكثر من أسبوعين وتجتذب أعدادا كبيرة من المحتفلين.

واصطف المتفرجون على جانبي القناة في الوقت الذي شقت فيه القوارب المزخرفة طريقها عبر الممر المائي وسط أصوات الموسيقى.

وستصل الاحتفالات التي تسبق فترة صيام ما قبل عيد القيامة ذروتها في الخامس من مارس.

وقالت متحدثة إن عرض هذا العام يحتفي بالقمر بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على سير أول إنسان على القمر.

وتشهد البندقية هذا الكرنفال منذ قرون ويشتهر بالأقنعة التي يضعها المشاركون على وجوههم.

وفي العقود الأخيرة أصبح هذا الكرنفال وسيلة جذب رئيسية للسائحين لمدينة البندقية.