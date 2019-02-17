كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس منتدى "دافوس" يقبل زيارة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بورج برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، على هامش منتدى ميونخ للأمن في ألمانيا.
وتطرق رئيس حكومة الوفاق الليبية، إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، التي تواجه ليبيا، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية، بحسب البيان، الذي أوضح أنه جرى مناقشة المسار الديمقراطي وما يواجهه من عقبات نتيجة لعدم التزام بعض الأطراف الليبية باستحقاقات هذا المسار، أو بسبب تدخل دول خارجية.
وتحدث فائز السراج عن تدفق السلاح لعدة أطراف ليبية باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب فيه قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح عن ليبيا.
وبحث الجانبان إمكانية مساهمة منتدى "دافوس" في دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن رئيس المنتدى قبل دعوة فائز السراج لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.
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