سولاري: لا نتعمد أبدا الحصول على البطاقات

قال المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، السبت إن الجهاز الفني لم يطلب من سرخيو راموس أن يتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراته الأخيرة أمام أياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى ربع النهائي مع فريقه دون أي بطاقات في جعبته، مؤكدا أنهم لا يخططون لذلك “أبدا”.

وقال سولاري تعليقا على هذا الأمر المثير للجدل الذي سئل عنه أربع مرات: “يبدو لي أن الفعل يفسر نفسه، وليست هناك حاجة لمزيد من التكهنات”.

وتابع: “لا نفكر أبدا في ذلك”، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان راموس، ولديه أربع بطاقات صفراء في الليغا، سيسعى للحصول على بطاقة صفراء أمام جيرونا غدا، كي يتمكن من المشاركة في الكلاسيكو أمام برشلونة دون أن يواجه مخاطر الحصول على بطاقة في لقاء ليفانتي الأسبوع المقبل.

وأوضح في نفس الصدد: “نفكر في المباراة المقبلة. هذه التكهنات لا نقوم بها. علينا الخروج للمنافسة والفوز، ثم نفكر في ليفانتي لاحقا”.

وتجنب المدرب الأرجنتيني الحديث عن هذا النزع من المواقف التي تحدث في المنافسة حين يحصل لاعب على بطاقات صفراء، واكتفى بقول: “أنا لا أضع القواعد”.

وفيما يتعلق بما قاله راموس بنفسه في المنطقة المختلطة عقب مباراة أياكس وفهم منه أنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء، دافع سولاري عن اللاعب قائلا إن تصريحه كان “ردا على سؤال مربك”.